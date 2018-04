Tensione fra Palermo-Parma. I rosanero postano i video dei presunti torti

Continua il botta e risposta fra Parma e Palermo a seguito della gara di ieri sera vinta dai ducali. Dopo le parole del patron rosanero Maurizio Zamparini (“Quella di ieri è una porcheria. Qualcuno della Procura Federale indaghi. Ieri il Parma è stato aiutato e non è più calcio”) e la risposta del club emiliano (“Il campo ha però dato un responso diverso dalle attese: non accettarlo e attaccarsi ad allusioni e accuse di questo tipo è inaccettabile”), il club rosanero su Twitter ha postato le immagini dei presunti torti subiti al Tardini.

— US Città di Palermo (@palermocalcioit) 3 aprile 2018

Minuto 38 del primo tempo di Parma-Palermo: Munari entra in area di rigore dalla destra, non c'è contatto con Rajkovic. Calcio di rigore concesso dall'arbitro Marinelli. #ParPal pic.twitter.com/F6MYk0RBWy

Minuto 31 del primo tempo di Parma-Palermo: sugli sviluppi di una punizione per il Parma, l'arbitro Marinelli (come da frame diretta @SkySport), dopo la segnalazione di fuorigioco da parte dell'assistente, alza il braccio prima del tiro di Calaiò per poi convalidare la rete. pic.twitter.com/ViggHQXRpB

— US Città di Palermo (@palermocalcioit) 3 aprile 2018