Teramo, Zichella: "La spinta del nostro pubblico sarà fondamentale"

Al termine della rifinitura mattutina, il tecnico del Teramo Giovanni Zichella, ha presentato in conferenza l'atteso derby di domani contro la Sambenedettese. Partendo, come riferisce il sito ufficiale del club, dal modulo che verrà adottato nella sfida contro i marchigiani:

"Dal 18 luglio abbiamo iniziato con il 4-3-3 e non cambiamo in base agli avversari, poi possono mutare le situazioni e determinati accorgimenti in base agli avversari. Se loro si schiereranno con il 3-5-2, se i nostri terzini spingeranno andremo in superiorità numerica, è un discorso di scalate, abbiamo lavorato su questo e non posso che ribadire l’intelligenza di questo gruppo, sono soddisfatto di loro".

Dopo la sconfitta di Bolzano c'è la volontà di andare avanti: "I ragazzi hanno capito, ribadirlo lascerebbe negatività addosso. I complimenti, però, vanno fatti solo quando si vince. Proietti? Lo conosco da quando ci sfidavamo nei derby Torino – Juve alle Giovanili e lui giocava da mezzala destra, nel tempo è migliorato molto anche con il piede mancino e sulle palle inattive, ha buona capacità d’inserimento, da lui mi aspetto anche delle realizzazioni, voglio sfruttare le sue capacità balistiche. Di Renzo e Speranza? Sono a disposizione. Ranieri? E’ un calciatore importante e da lui mi aspetto tantissimo"

Il pubblico come sempre è un fattore importante per le gare che gli abruzzesi giocano nel proprio impianto e lo stesso tecnico lo riconosce: "Ricordo l’atmosfera con la Reggiana nell’ultima partita, quando la gente ci ha spinto anche quando tutto sembrava perso e, al termine, nonostante il risultato, ci ha applaudito a lungo, sintomo di grande maturità. La loro spinta sarà fondamentale".

Sull'avversario queste sono le sue parole: "Nella partita di esordio Ho visto molto bene il Renate, ma la Samb non ha demeritato, è una squadra organizzata, che sa sempre cosa fare, con un tecnico preparato e che ho seguito nelle precedenti esperienze di Gubbio e Bassano".