Ternana, Bandecchi: "B a 22 e ripescaggio. Le due battaglie da vincere"

© foto di Federico Gaetano

In una lunga intervista rilasciata a Radio Cusano Campus il patron della Ternana Stefano Bandecchi ha parlato della situazione che sta vivendo il calcio italiano spiegando che la sua battaglia per riportare la Serie B a 22 squadre e ripristinare la legalità andrà avanti: “Confido veramente nell’ultimo grado della giustizia sportiva, perché mi sembra che si sia presa la strada giusta. La Ternana ha due battaglie. La prima portare il campionato di B a 22 squadre, come è giusto che sia e come doveva essere. La seconda è ripristinare la legalità anche per quanto riguarda i ripescaggi; quindi per quanto mi riguarda le squadre che devono essere ripescate devono essere quelle che non hanno commesso illeciti sportivi e amministrativi, come dicevano dalle regole iniziali. Io spero che questo avverrà e sarà così sancito dall’ultimo grado di giustizia. - conclude Bandecchi come riporta Ternananews.it - Il 7 sera sapremo se la Ternana sarà in B o in C. Comunque vada, faremo il massimo per fare un buon campionato, e almeno di arrivare penultimi”.