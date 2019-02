© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ore calde in casa Ternana dopo la sconfitta di ieri sera contro l’Albinoleffe. Il tecnico Alessandro Calori è infatti a un passo dall’esonero, anche se non si sa ancora se sarà imminente o si aspetterà la sfida contro la Triestina del weekend, che a quel punto rappresenterebbe un’ultima spiaggia per l’ex allenatore del Trapani. Lo riferisce Ternananews.it spiegando che per la sostituzione avanza il nome di Fabio Gallo, già cercato un mese fa dopo l’esonero di Gigi De Canio.