Ternana, Carretta: "Non siamo da ultimi posti in classifica"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Mirko Carretta ha parlato al termine della gara vinta dalla sua ternana contro il Novara ai microfoni di Mep Radio: “Non era una partita facile perché Novara squadra esperta e forte. Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo concesso qualcosa ma la cosa importante era vincere e non prendere gol. Questo è un aspetto importantissimo anche a livello morale. Abbiamo dei limiti ma non siamo da ultimi posti in classifica. Abbiamo qualità per stare sopra. Con l'arrivo del mister abbiamo trovato la quadratura. Siamo stati bravi in questo periodo ad applicarci. Speriamo di far vedere di non meritare di stare in fondo alla classifica", riporta Ternananews.it.