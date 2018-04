Ternana, contro il Cittadella serve il miracolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Serve il miracolo con il Cittadella, esperto in blitz” è l'apertura della pagina sportiva del Corriere dell'Umbria relativa alla Ternana che deve invertire la rotta per lasciare l'ultimo posto in classifica e tenere viva una flebile speranza di salvezza. L'obiettivo è quello di centrare almeno i play out, ma i numeri sono tutti contro i rossoverdi che devono sperare che le altre rallentiano.