Ternana, contusione alla coscia per Albadoro

© foto di Federico Gaetano

Prosegue il lavoro della Ternana in vista dell’impegno di domenica prossima al Liberati con il Novara (fischio d’inizio ore 15.00). Oggi pomeriggio la squadra di Sandro Pochesci ha lavorato al Taddei prima e al Liberati poi: sono rientrati in gruppo Alessandro Plizzari e Roberto Vitiello mentre sono ancora impegnati in nazionale Alessandro Bordin e Martin Valjent (che stasera con la Slovacchia Under 23 giocherà la finale del “Challenge Trophy” contro l’Inghilterra); ha interrotto l’allenamento Diego Albadoro a causa di una contusione alla coscia sinistra che sarà rivalutata domani, quando le Fere sosterranno una doppia seduta all’antistadio, alle 10.00 e, nel pomeriggio, alle 15.00.