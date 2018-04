Ternana, Corriere dell'Umbria: "Dalle stelle alle stalle"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Dalle stelle alle stalle. Ternana, che brutto crollo con il Pescara", titola così il Corriere dell'Umbria nelle sue pagine sportive. Gara mai in discussione sempre nelle mani degli adriatici, rossoverdi sconfitti dopo 4 turni. Machin e Mancuso nel primo tempo, poi Capone: finisce 0-3. Montalto ammonito salta la gara di Parma ed esce per infortunio. Nella ripresa out anche Gasparetto quando De Canio aveva già effettuato tutti i cambi.