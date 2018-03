Ternana, Corriere dell'Umbria: "De Canio chiede continuità"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Fere, De Canio chiede continuità", scrive il Corriere dell'Umbria in edicola questa mattina. Il tecnico sulla sfida al Picco: "A parte quattro squadre le altre si equivalgono. Bisogna stare attenti, in casa lo Spezia sa esaltarsi. Servono voglia di imparare e concorrenza interna: fondamentale in una rosa come la nostra".