Ternana, Corriere dell'Umbria: "De Canio ha la sua ricetta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Fere, De Canio ha la sua ricetta", titola così Il Corriere dell'Umbria nelle sue pagine interne. Il tecnico della Ternana sicuro: "Salvezza alla portata, ma non dipende solo da noi. E se non si vince, meglio non perdere. Il Palermo ha grande fisicità, ci metteremo tutto l'agonismo possibile. Ma se andiamo sotto, non dobbiamo perdere la testa".