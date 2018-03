Ternana, Corriere dell'Umbria: "Fere a piccoli passi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Fere a piccoli passi", scrive questa mattina il Corriere dell'Umbria nelle sue pagine interne. Al Picco risultato positivo contro lo Spezia per la squadra di De Canio che raggiunge in classifica l'Ascoli a quota 26 punti. Le reti tutte nel primo tempo: rossoverdi in vantaggio con Finotto e pareggio nel finale di Forte.