Ternana, Corriere dell'Umbria: "Fere, baratro a un passo"

© foto di Federico Gaetano

"Fere, baratro a un passo", scrive il Corriere dell'Umbria in edicola questa mattina. Terza sconfitta di fila per i rossoverdi. Al Liberati vince il Palermo: retrocessione sempre più vicina. Doppietta dell'ex La Gumina e tris di Rolando, non bastano Finotto e Tremolada: 2-3.