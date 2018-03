Ternana, Corriere dell'Umbria: "Fere con le ossa rotte"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Fere con le ossa rotte. L'Ascoli vince in dieci, Ternana ultima da sola", scrive questa mattina Il Corriere dell'Umbria. Pesante sconfitta per i rossoverdi che non sfruttano l'uomo in più nei 20 minuti conclusivi. Defendi e compagni restano in fondo alla classifica con la zona playout sempre più lontana. Furia De Canio con il suo assistente sul cambio di Montalto: non doveva uscire lui.