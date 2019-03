© foto di Federico Gaetano

"La squadra della Ternana da oggi è in vendita”, così iniziava il comunicato firmato dal patron dei rossoverdi Stefano Bandecchi pubblicato dopo la sconfitta contro l’Imolese. Dopo di che il silenzio è piombato su Terni e al momento non si è ancora capito se le parole siano state dettate dal momento negativo e dalla contestazione subita dal patron o nascondano una reale intenzione di lasciare la piazza umbra. Al momento è questo l’interrogativo da sciogliere in casa Ternana con il patron che al momento non ha fatto alcun dietrofront come riporta Ternananews.it che spiega come bisognerà attendere ancora qualche giorno per capire se a mente fredda Bandecchi tornerà sui suoi passi o invece aprirà un tavolo di lavoro, a cui sarà presente l’avvocato Massimo Proietti, per procedere alla cessione del club. Un’operazione non semplice visto il periodo nonostante qualche giorno fa lo stesso Bandecchi rivelò di aver rifiutato un’offerta per il club.