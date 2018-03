Ternana, De Canio: “Frosinone? Siamo sfavoriti ma non molliamo nulla”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Domani la Ternana ospiterà il Frosinone, mentre il tecnico Luigi De Canio ha parlato in conferenza della gara che attende la sua formazione. “L'equivoco del cambio ad Ascoli? Può capitare e al di là di questo - ha detto l’allenatore come riporta Ternananews.it - non è accaduto niente di particolare e non ha lasciato strascichi. L'episodio è stato accantonato. I calciatori alla ripresa degli allenamenti erano molto abbattuti e ho dovuto cambiare programma della settimana. La partita non è stata interpretata come l'avevamo preparata. Abbiamo riflettuto sugli aspetti tecnico-tattici. Dobbiamo sempre prendere il buono da tutte le cose”.

Giocatori dimessi? “No assolutamente. Prima della partita di Ascoli i ragazzi avevano fatto molto bene ed i risultati erano arrivati. Capisco lo scoramento dell'ambiente ma noi non molliamo assolutamente. Ai ragazzi non ho nulla da rimproverare perché mi hanno dato massima disponibilità, hanno voglia di imparare e si allenano sempre al massimo. Poi mettere in pratica le cose durante la partita non è semplice. Contro Cremonese e Spezia abbiamo giocato bene, ma anche contro Bari e Venezia abbiamo giocato con intelligenza senza prendere imbarcate. Nessuno ha la bacchetta magica, vedo i miglioramenti".

Il pubblico dalla parte del Frosinone? “Dobbiamo trovare anche da questo una motivazione in più per fare bene. I pronostici ci danno per sfavoriti domani e da condannati per la retrocessione. Questo deve darci forza. Io vedo da vicino i giocatori, due calciatori in uno scontro in allenamento si sono fatti male. Un allenatore prima di schierare un giocatore deve pensare a molte cose: se sta bene, se ha recuperato dalla botta. I giocatori si impegnano tutti e io cerco di far sentire tutti utili e importanti, hanno giocato quasi tutti con me".