Ternana, De Canio: "Atteggiamento sbagliato, sono infuriato coi miei"

Le sue parole

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luigi De Canio, allenatore della Ternana, dopo la sconfitta sul campo dell'Ascoli ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Sono molto arrabbiato, avevo parlato - riporta Ternananews.it - alla squadra in un modo in settimana ma non abbiamo avuto il giusto atteggiamento in campo. L'episodio del cambio? C'è stato un equivoco con il team manager, volevo far uscire un centrocampista e giocare con le 3 punte. L' Ascoli ha avuto l'atteggiamento giusto a differenza nostra. L'esclusione di Angiulli? Non c'è stato alcun problema in settimana, è solo una scelta tecnica. Parlare di salvezza oggi non è giusto, potrei dire cose banali"