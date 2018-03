Ternana, De Canio: "Carpi sempre in 11 dietro la linea della palla"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luigi De Canio, tecnico della Ternana, ha parlato in conferenza stampa prima della trasferta in casa del Carpi. Ecco quanto raccolto da TernanaNews.it: "L'incontro con il patron? E' stata una chiacchierata da parte della proprietà tesa a spronare tutti nel cercare di lottare fino alla fine per raggiungere l'obiettivo, e soprattutto per non abbandonare mai nulla al caso. Il secondo aspetto, la squadra sta abbastanza bene a parte Favalli che non sarà fra i convocati e Signorini da valutare fino alla fine. Defendi trequartista e Tremolada a centrocampo? Defendi lo ho conosciuto 5 anni fa e era un attaccante, ha fatto anche gol con me. L'interpetazione del ruolo a ridosso delle punte per me ha caratteristiche particolari nell'uno contro uno: Tremolada è geniale nell'amministrazione della palla, però ha come attitudine il venire sempre incontro alla palla per poter fare gioco. Poichè ho avuto l'impressione sin dall'inizio, impressione confermata, non sono andato alla cieca domenica, sono andato incontro a qualcosa che sapevo mi avrebbe dato una risposta logica da parte dei giocatori, almeno dal mio punto di vista. La difesa del Carpi? Loro in casa e fuori si mettono in 11 dietro la linea della palla e sfruttano le ripartenze. Però, vedi, loro sono a ridosso dei playoff, e il modo di giocare non viene mai discusso. A Palermo, fino al primo gol, i siciliani non sono riusciti a fare un tiro in porta".