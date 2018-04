Ternana, De Canio: "Dobbiamo essere ferocemente determinati"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Turno infrasettimanale per la Ternana contro il Foggia nella giornata di domani. Queste le parole di Luigi De Canio, tecnico delle Fere, riportate da TernanaNews: "Il Foggia? Sono in grande forma, che ha acquisito una consapevolezza e una dimensione di squadra importante per la categoria. Gioca con maturità e sicurezza nei propri mezzi, tiene il campo molto bene, sono in fiducia, e sono l'avversario più insidioso adesso. Speriamo di non sottovalutare un avversario che in questo momento è di grande valore, e avere l'atteggiamento che abbiamo avuto ultimamente, l'attenzione delle ultime settimane e la maturità. La squadra deve essere sempre ferocemente determinata e attenta a soffrire".