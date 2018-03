Ternana, De Canio: "Frosinone forte, ma dobbiamo invertire la rotta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della Ternana Luigi De Canio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Frosinone: "C'è un avversario forte, lo dice la classifica. Dobbiamo guardare a noi stessi e cercare di invertire la rotta, provare ad avere un rendimento per migliorare la classifica e la nostra condizione psicologica, che può aiutarci in questo rush finale. Nelle ultime settimane siamo stati penalizzati da disattenzioni individuali, quasi sempre su palle inattive. La squadra ha migliorato l'atteggiamento, esclusa la disastrosa prestazione di Ascoli abbiamo trovato un certo modo di stare in campo. Questo è solo un primo passo, bisogna avere la rabbia agonistica di chi deve fare risultato al cospetto di squadre più attrezzate. Longo? Lo abbraccerò con piacere. Quando l'ho allenato era al primo campionato da professionista, molto attento e disciplinato dal punto di vista della disciplina tattica. Non mi sorprende abbia fatto questa carriera, la sua squadra ha idee e sono felice per lui".