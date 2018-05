Ternana, De Canio: "L'arbitro non ci ha permesso di reagire. Gol regolare"

Fonte: www.ternananews.it

Sconfitta sfortunata per la Ternana, che contro il Parma è stata in partita ma non è riuscita a fare risultato. E c'è un pizzico di rammarico nelle parole di Luigi De Canio, tecnico degli umbri, a Mep Radio: "Fai un errore, prendi gol ed essendo ultimo sei sempre più condizionato. La squadra ha reagito, poi un altro errore e prendi un altro gol, abbiamo provato a reagire ma l'arbitro non ce lo ha concesso".

Il gol di Piovaccari sembrava regolare.

"Si, lui mi ha detto che quel contatto in area lo fischia, è un arbitro bravo, non mi sento di dare a lui le colpe, siamo molto sfortunati".