Ternana, De Canio: "Le risposte del gruppo mi danno fiducia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della Ternana Gigi De Canio alla viglia della sfida contro lo Spezia ha parlato in conferenza stampa analizzando la prima settimana completa di lavoro con la squadra: “Ho potuto conoscere meglio le caratteristiche di ognuno e allenarci su alcuni concetti che prima avevo accennato solo verbalmente, il lavoro sta dando i suoi frutti, ma poi vedremo in campo. Ho però notato una grandissima disponibilità e voglia di imparare, questo mi dà fiducia. 4-3-1-2? Penso che sia il modulo adatto a questa squadra, ma non sono un fanatico di moduli perché bisogna valutare tante cose e capire chi è utile e chi c'è di volta in volta. Io poi cerco di coinvolgere tutti, di far sentire tutti partecipi perché se ci fossero ruoli predefiniti tutto si appiattirebbe e mancherebbe quella concorrenza sana che serve per tirare fuori il meglio da ognuno. - continua De Canio come riporta Ternananews.it - Spezia? Ha una buona intelaiatura, giocatori esperti e di qualità e qualche giovane interessante. Credo che la loro classifica sia inferiore al potenziale che anno, ma in casa sanno esaltarsi. Però le squadre, bene o male, si somigliano tutte, a parte Frosinone, Empoli, Palermo e un po' il Bari, le altre bene o male sono simili. Se penso che noi abbiamo perso a Venezia, mentre cercavamo di pareggiare, questo la dice lunga".