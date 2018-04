Ternana, De Canio: "Mi attendo una gara agonisticamente difficile"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della Ternana Gigi De Canio ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cittadella: “I veneti hanno qualità davanti, una grande organizzazione e un ottimo dinamismo, sanno fare male con le loro accelerazioni letali e negli anni hanno maturato delle certezze. Mi sembra una squadra che funziona benissimo e per questo dobbiamo sfruttare al massimo le occasioni che ci concederanno senza esporci ai loro contropiedi. È una partita agonisticamente difficile e impegnativa, il Cittadella ha una buona corsa e loro sono motivati per raggiungere il treno play off, ma entrambi abbiamo bisogno di fare punti. Modulo? Posso cambiare anche in corso d'opera in base ai vari momenti della partita. Ho un'idea di base, ma devo essere pronto a fare alcune modifiche in corso d'opera. È chiaro che ogni partita che passa senza l'arrivo di una vittoria diventa sempre più difficile raggiungere l'obiettivo salvezza. La difficoltà principale è proprio nel concetto di dover vincere a ogni costo, un assillo difficilmente sostenibile. - conclude De Canio come riporta Ternananews.it - Tremolada? Merita un plauso particolare, anche giocando davanti alla difesa ha fatto bene. Defendi? Non so se cambieremo assetto, in settimana ho guardato molto al comportamento e alla condizione dei ragazzi. Ho visto più di qualche giocatore con molta voglia e predisposizione e questo mi mette nella condizione di fare delle considerazioni. Non ho ancora deciso chi schierare a centrocampo, ho ancora un paio di dubbi”.