Ternana, De Canio: "Non ho visto cali in allenamento dopo il derby vinto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luigi De Canio, allenatore della Ternana, ha così parlato a Sky Sport dopo il ko delle Fere sul campo del Parma: "Finché la matematica non ci condannerà abbiamo l'obbligo di doverci credere. Sicuramente però in classifica siamo indietro e ci serviranno più punti possibili da qui alla fine per poter sperare. Persa concentrazione dopo il derby vinto? Se è stato così, ed è una possibilità non remota, io non me ne sono accorto ed ho questo rammarico. Avrei dovuto fare qualcosa di diverso ma in allenamento non ho mai avuto certe sensazioni, neanche per un istante. A Perugia è stato un bel risultato che doveva alimentare le nostre speranze. Le difficoltà del Pescara ci hanno fatto vedere una partita più semplice, nella quale ci siamo disuniti e abbiamo pagato gli errori. Oggi avevamo contro una squadra fortissima. Come mentalità abbiamo il dovere di spremerci per tutto quello che possiamo dare, poi il campo darà il verdetto finale. Bisognerà cercare di vincere col Palermo e fare nove punti nelle prossime tre partite. Dobbiamo raccogliere energie e la rabbia agonistica necessaria per fare questi risultati. Già poco tempo fa ci eravamo riusciti: non dovessimo farcela allora sarà giusto retrocedere".