Ternana, De Canio: "Pescara, classifica bugiarda. Dobbiamo solo vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luigi De Canio, tecnico della Ternana, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Pescara. "La settimana dopo la vittoria contro il Perugia? Quello che mi fa piacere è che non ho avuto molto da fare per riportare tutti alla realtà e capire che è stato vissuto tutto nel modo giusto. Avevo già detto che per noi era importantissimo fare risultato perché siamo condannati a fare quello, era importante l'approccio alla gara in quanto tale. Ho sempre pensato che l'equilibrio sia l'aspetto più importante per una squadra di calcio, mettersi alle spalle sconfitte e vittorie, preparandosi alla prossima. Noi siamo penultimi e abbiamo bisogno di continuare a vincere, per fare risultato dobbiamo essere ferocemente concentrati sempre. Ci tengo a sottolineare un aspetto: è vero che il Pescara adesso è in una posizione non ottimale, ma è una posizione bugiarda per quelli che sono i valori, sono stati costruiti con altre ambizioni, con tradizioni importanti ed è in grado di esprimere un calcio bello, propositivo ed efficace. Li considero alla stregua di Parma e Palermo", le sue parole.