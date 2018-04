Ternana, De Canio prova il 4-3-1-2. Differenziato per tre

Fonte: TernanaNews.it

© foto di Federico De Luca

Giornata di festa ma non per la Ternana che prosegue la preparazione in vista della sfida di sabato contro il Pescara. Lavoro differenziato per Gasparetto, Sala e l'infortunato Alabadoro. Assente Bordin in campo nel pomeriggio con la Nazionale Under 20 contro la Croazia. Prima parte dell'allenamento dedicata alla circolazione della palla e allo sviluppo di azioni offensive. De Canio ha provato il 4-3-1-2, segno che contro il Pescara si possa di nuovo tornare con la difesa a 4.