Ternana, De Canio: "Salvezza? Dobbiamo fare la nostra parte"

Luigi De Canio, tecnico della Ternana, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro il Palermo. "Ho fatto i complimenti all'arbitro a Parma per la gestione della partita, ma negli episodi no: il primo gol è in fuorigioco, Ceravolo è più avanti di Statella, il nostro gol era regolarissimo. Poi - ha detto De Canio, come riporta Ternananews.it - mi fermo ma ci sono anche altri episodi. Questo non è un alibi, abbiamo perso e non ne cerco, col Pescara abbiamo perso sul piano del gioco, ma sfido a dire che Nasca sia stato irreprensibile, per non parlare di quanto successo con Illuzzi. Che c'entra col momento? C'entra, perché anche questo fa parte della partita, e non posso non notare che laddove non ci sono episodi contestati, la Ternana fa qualcosa in più. Io sono sicuro che la squadra è viva e vuole giocarsi questo momento con grande determinazione, poi c'è la forza dell'avversario, e speriamo solo quella. Me lo auguro per non avere rimpianti e non dover pensare ad altro, e oggi non sono così sereno sotto questo punto di vista. Noi dobbiamo fare la nostra parte, e mi auguro che avremo delle valutazioni maggiormente attente e di qualità, e una uniformità di giudizio, per non sentirci vittime sacrificali", le parole dell'allenatore.