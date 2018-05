Ternana, De Canio: "Sarà battaglia sportiva, daremo tutto fino alla fine"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gigi De Canio, tecnico della Ternana, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro la Pro Vercelli. Queste le sue parole: "Rosa ridotta? Non siamo stati fortunati nemmeno sotto questo profilo, sarebbe stato meglio giocarla con tutti a disposizione anche per questioni di scelta, ma chi c'è farà la sua parte, senza dubbio. Ho chiesto ai giocatori di essere pronti mentalmente e fisicamente. Se c'è qualcosa per cui un ragazzo non se la sente, ho chiesto di farsi da parte, perché pretendo che fino alla fine facciamo il nostro dovere per rispetto alla nostra dignità, per la società, per la città e la tifoseria. Indossiamo una maglia importante, con una storia. Dobbiamo fare la nostra parte con dignità e onestà fino alla fine. Poi, il futuro si vedrà. Non mi importa dell'Avellino per il discorso che facevo prima: noi abbiamo un dovere morale verso noi stessi, verso dei colori importanti, verso una tifoseria e una società, verso tutti. Non possono esistere motivazioni che non facciano parte del modo di affrontare la partita domani. Nessuno, però, si è tirato indietro, certo io so chi è più o meno pronto, ma nessuno si è tirato indietro".

La difesa, a causa degli infortuni, può tornare a tre? "Abbiamo provato anche questa situazione, sia a tre sia a quattro".

Piovaccari come sta? "Lui ha sempre avuto qualche piccolo problemino, non gravissimo, ma che lo ha sempre condizionato nel lavoro settimanale per via della sua struttura fisica e per il fatto di non aver giocato con continuità. Nel riprendersi è solo un po' più lento degli altri, per il suo fisico".

Cosa pensa della Pro Vercelli con il nuovo allenatore? "So quello che sapete voi, avendo letto le informazioni che i vostri colleghi riportano. Sono nella stessa situazione, con le stesse motivazioni e dovrà essere una battaglia sportiva, alla quale presentarsi molto ben preparati".