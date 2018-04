Ternana, De Canio: "Stiamo migliorando. Defendi terzino esperimento ok"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Soddisfatto Luigi De Canio al termine del match vinto dalla Ternana a Novara. Queste le parole del tecnico rossoverde ai microfoni di Mep Radio: "Abbiamo ancora tante cose da cancellare oltre lo zero delle vittorie in trasferta, abbiamo molto da migliorare ma stavolta ci prendiamo questa vittoria. L'atteggiamento è quello giusto e la condizione fisica è buona. Anche chi è entrato a partita in corso mi ha dato ottime risposte, come Piovaccari. Sia Signorini che Gasparetto avevano problemi fisici ed erano in dubbio, e hanno fatto una grandissima partita, voglio rimarcarlo. Mi è piaciuta molto la mia squadra: non siamo andati scriteriatamente in attacco, ma abbiamo giocato con equilibrio e siamo andati a far male al Novara. L'esperimento di Defendi terzino? Valjent in quel ruolo per caratteristiche non mi aveva convinto, lui è un centrale. Avevo bisogno di un giocatore che spingesse e di maggiori attitudini offensive. Ho cercato di dare un segnale alla squadra. Sono molto contento per Favalli, sta acquisendo una maggiore personalità e sta migliorando. Statella? Lui ha una grande corsa. Deve essere più concentrato ma ha fatto bene. Ora dobbiamo preparare una partita difficile contro un Foggia che sta marciando a suon di gol, dobbiamo essere concentrati. La squalifica di Favalli? Con la disponibilità dei ragazzi potremo sopperire alla sua assenza. Salvezza? Abbiamo aggiunto un qualcosina in più, si vedono dei miglioramenti e dobbiamo continuare in questo modo". Lo riporta ternananews.