Ternana, Defendi: "Ascoli fondamentale. Vigilia senza ansia"

© foto di Federico Gaetano

Dopo l'allenamento pomeridiano della sua Ternana Marino Defendi ha parlato in conferenza stampa. Ecco quanto riportato da TernanaNews.it: "Lo scontro diretto con l'Ascoli? Sicuramente la viviamo come una partita fondamentale, ma senza troppa ansia, altrimenti rischiamo di arrivare scarichi mentalmente. L'anno scorso, però, era l'ultima, quest'anno no, pur rimanendo una partita fondamentale. L'arrivo di De Canio? A livello organizzativo è cresciuto qualcosa, ma non ci possiamo accontentare, per salvarci ogni partita sarà una finale. Anche il mister, in dieci anni, è cambiato e maturato sotto il punto di vista tecnico. Al di la dell'aspetto calcistico, è fondamentale anche la vita fuori. Un messaggio ai tifosi? Di starci vicini come hanno sempre fatto: noi daremo il massimo come loro fanno sempre sugli spalti".