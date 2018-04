Ternana, Defendi: "Partita brutta, non possiamo essere questi"

© foto di Federico Gaetano

Il capitano della Ternana Marino Defendi ha commentato il ko contro il Pescara nella mixed zone del Liberati: “Non so cosa sia successo, oggi non siamo pervenuti, siamo sempre arrivati secondi sotto tutti i punti di vista. Una partita veramente brutta, abbiamo fatto molto fatica. Complimenti a loro ma non possiamo essere questi. A noi le vittorie servono moltissimo, c’è stata una involuzione notevole e a botta calda non riesco a capire il perché. Dispiace soprattutto per i tifosi. Noi ce l’abbiamo messo tutta ma abbiamo fatto molto fatica. Loro ci hanno chiuso su tutti gli spazi, facevamo fatica a ripartire e a gestire la palla. Una giornata no. La cosa positiva è che martedì giochiamo subito e domani testa bassa ad allenarsi”, riporta Ternananews.it.