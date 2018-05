Ternana e Pro Vercelli a un passo dal baratro. Ora serve solo un miracolo

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

A due giornate dal termine della stagione regolare a Ternana e Pro Vercelli serve un vero e proprio miracolo per evitare la retrocessione in Serie C. Le due squadre hanno infatti perso nell'ultimo turno (3-2 contro il Palermo in casa i rossoverdi; 5-1 in casa dello Spezia i bianchi) e restano all'ultimo posto a quota 37 punti, cinque in meno del duo Ascoli-Avellino che se si concludesse oggi il campionato disputerebbero i play out. Nel prossimo turno c'è inoltre lo scontro diretto che in caso di pareggio potrebbe condannare entrambe le squadre e che comunque sarà decisivo per la retrocessione di una delle due (chi vincerà infatti potrebbe ancora sperare, anche se dipenderà dai risultati delle altre).