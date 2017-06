Ternana, Evangelisti: "In ritiro con la squadra al 90%"

© foto di Federico Gaetano

Il direttore sportivo della Ternana Luca Evangelisti ha parlato del prossimo mercato del club umbro spiegando che si cercherà di avere la squadra in gran parte pronta per il ritiro: “Purtroppo o per fortuna per le ufficializzazioni ci sono tempi da rispettare, ma saranno direttamente Bandecchi o Ranucci a farlo. Comunque per l'inizio del ritiro contiamo di avere a disposizione il 90% della squadra, se poi ci manca qualcuno ci muoveremo. - continua Evangelisti a Ternananews.it - Per Paolucci manca solo la firma, ma c'è già l'accordo e conto da domani di potermi muovere per mettere nero su bianco invece per quanto riguarda Di Roberto e Del Grosso sono solo chiacchiere. Zanon e Pettinari? Io non ne so niente, il mercato lo sto facendo io e posso dire che non ci sono trattative in corso".