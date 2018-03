Ternana, Finotto: "Dobbiamo crederci e lottare fino alla fine"

© foto di Federico Gaetano

L’attaccante Mattia Finotto ha commentato così la gara pareggiata per 1-1 contro lo Spezia: “Abbiamo giocato una buona gara. Sono contento per il gol soprattutto perché è stata la realizzazione di uno schema che proviamo in allenamento. Dobbiamo crederci e lottare fino alla fine iniziando con l'Ascoli”, ha concluso.