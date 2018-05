Ternana, Finotto: "Mi spiace aver fallito l'occasione del 3-3"

© foto di Flavio Mazzoleni

Mattia Finotto ha commentato così la gara persa dalla sua Ternana contro il Palermo per 3-2: “Oggi quando sono entrato sono riuscito a creare qualcosa in attacco, non sempre è capitato quest'anno purtroppo. Dispiace per non aver concretizzato l'occasione del 3-3, ho strozzato troppo il tiro. Non è stata una bella stagione da parte mia, dopo il derby vinto abbiamo avuto un calo di risultati ma non so onestamente da cosa questo possa dipendere. La matematica ancora non ci condanna ma è molto complicato”, riporta Ternananews.it.