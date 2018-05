Ternana, gli occhi del Benevento su Varone: i dettagli

© foto di Federico Gaetano

Il Benevento inizia a scrutare il mercato di B in vista dell’estate. Il club di Vigorito non vuole perdere tempo per provare a riconquistare immediatamente la Serie A. Per la mediana c’è un’idea Ivan Varone, roccioso mediano (classe 1992) della Ternana. Relazioni positive e chissà che nelle prossime settimane la trattativa non possa entrare nel vivo. Lo riporta Gazzamercato.it.