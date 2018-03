Ternana, i convocati di De Canio: out Bleve e Paolucci

© foto di Federico Gaetano

Sono 23 i convocati di Luigi De Caio, tecnico della Ternana, per la gara contro lo Spezia in programma domani al Picco. Assenti per infortunio Bleve e Paolucci. Questo l'elenco completo:

Portieri: Plizzari, Sala

Difensori: Favalli, Rigione, Signorini, Vitiello, Zanon, Ferretti, Gasparetto, Valjent



Centrocampisti: Angiulli, Bordin, Defendi, Signori, Statella, Varone

Attaccanti: Albadoro, Carretta, Finotto, Montalto, Piovaccari, Repossi, Tremolada