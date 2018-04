Ternana, Il Messaggero: "L'uomo in più è Tremolada"

© foto di Federico Gaetano

L'edizione abruzzese del quotidiano Il Messaggero fa il punto sulla Ternana di Gigi De Canio che, nell'ultimo turno di Serie B, ha strapazzato il Cittadella per 5-1. "L'uomo in più è Tremolada", il titolo del giornale che scrive come il trequartista sia arrivato a quota dieci gol con la tripletta segnata sabato scorso.