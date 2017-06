Ternana, il tris di arrivi: Marino, Bombagi e Albadoro

Daniele Marino

Come prevedibile, alla Ternana è in arrivo un cospicuo blocco di calciatori che nella stagione da poco conclusa hanno militato nel Fondi, che sono quindi ben noti al DS Evangelisti e a mister Pochesci. I nomi più recenti, secondo quanto emerge da Il Corriere dell'Umbria, andrebbero a contribuire in tutti i reparti: si parla infatti del difensore Daniele Marino, del centrocampista Francesco Bombagi e dell'attaccante Diego Albadoro.