Ternana, in arrivo l'esperto Di Roberto per la fascia

La Ternana ha praticamente chiuso con il Crotone per il trasferimento in Umbria dell'esperto esterno di centrocampo Nunzio Di Roberto, nella passata stagione al Cesena dove ha collezionato 19 presenze. Il club calabrese, come rivela l'esperto di calciomercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, ha infatti dato l'ok al trasferimento e ora si attende solo l'accordo fra giocatore e rossoverdi per la fumata bianca.