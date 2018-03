Ternana, la carica del patron: Bandecchi fa visita alla squadra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Bandecchi carica la Ternana. Come riporta ternananews.it, il patron rossoverde ha fatto visita alla squadra, intrattenendosi per circa un'ora con giocatori e staff. Top secret il contenuto del discorso, ma si può immaginare che Bandecchi abbia invitato la squadra, ultima in classifica in Serie B, a dare di più in vista del finale di stagione.