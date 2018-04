Ternana, la manita è servita. Tremolada tiene viva la speranza

© foto di Federico Gaetano

Seconda vittoria per Gigi De Canio sulla panchina della Ternana. Un largo successo, quello conquistato oggi dagli umbri contro il Cittadella che da qualche settimana è in caduta libera. Quasi come se avesse paura di volare, la formazione veneta, che adesso rischia la zona playoff a causa di cinque gare di fila senza assaporare il gusto della vittoria.

Il lavoro, invece, ha spinto la squadra di Terni a non abbattersi mai e a rialzarsi con una manita odierna, favorita anche dalle espulsioni di Scaglia e Benedetti ma soprattutto dalla tripletta di Tremolada. Una prestazione da incorniciare per il trequartista classe '91, arrivato oggi in doppia cifra in campionato. Ora la Ternana ha 30 punti in classifica così come la Pro Vercelli, ma la squadra rossoverde vuole dimostrare di avere ancora tanto da dire nella corsa salvezza.