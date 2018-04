Ternana, Paolucci: "Col Cittadella non è una gara come le altre"

In vista della sfida fra Ternana e Cittadella ha parlato il grande ex Andrea Paolucci, ora in forza agli umbri dopo sei stagioni in Veneto: “Nei giorni che hanno preceduto la gara d'andata pensare di dover affrontare il Citta mi faceva un effetto maggiore perché sapevo che sarei ritornato al Tombolato, quella che era stata la mia casa a lungo. Ora la situazione è diverse perché si gioca al Liberati, anche se questa per me non è una sfida uguale alle altre. - continua Paolucci a Il Mattino di Padova - Davanti avremo una delle avversarie peggiori che ci possono capitare e dovremo affrontarla al massimo delle possibilità. Al momento negativo non bisogna dare troppo credito, in un torneo così lungo qualche passo falso ci sta, ma mi sembra che, sul piano delle prestazioni offerte, abbia sempre fatto il suo. A questa realtà va solo tributato un grande applauso, perché non era facile ripetersi a certi livelli”.