Ternana, Piovaccari: "Siamo ancora vivi, il mio gol era regolare"

Fonte: Parmalive.com

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto in mixed zone, il centravanti della Ternana Federico Piovaccari ha così commentato la sconfitta patita questo pomeriggio contro il Parma: "Errori e disattenzioni ci stanno condannando. La mia rete? Io non ho toccato il portiere e secondo me il gol era regolare. Mancano tre partite e dobbiamo dare tutto. Contro il Pescara dovevamo fare di più e questo, dentro lo spogliatoio, non è andato giù. Oggi la sconfitta ci poteva stare, i ducali sono una formazione forte e vogliono andare in Serie A. Per quanto mi riguarda ho una grande rabbia dentro, voglio segnare per aiutare e questa squadra a raggiungere l’obiettivo. Noi ci crediamo e ci abbiamo sempre creduto. Aver sbagliato le gare determinanti, come Ascoli e Pescara, ci ha tagliato le gambe. Con i 10 punti fatti in 4 partite si è data la dimostrazione che eravamo vivi. Lo siamo ancora, quindi andiamo avanti sapendo che ci sono ancora 9 punti in ballo".