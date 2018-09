© foto di Federico Gaetano

Stefano Ranucci, presidente della Ternana, intervenuto alla presentazione della squadra alla tifoseria, come riportato da Ternananews.it, ha dichiarato: "La battaglia è ancora in corso e dunque non ne parliamo. Con il patron Bandecchi abbiamo lavorato tanto. Ora però parliamo del calcio giocato. L'anno scorso abbiamo fatto un disastro sportivo, però poi abbiamo partecipato ad una legittima aspettativa. Abbiamo tolto la bandiera del Coni? Mi sono assunto la responsabilità di fare questa cosa, la differenza che le società di B si divideranno in più è di poco maggiore di quanto ci ha messo a disposizione il patron Bandecchi per risistemare lo stadio. Ad oggi nessuno ci ha chiamato per ridarci i 700mila euro della fideiussione. Forse siamo ancora in corsa".