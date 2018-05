Ternana, si tenta il recupero in extremis di Montalto

© foto di Federico Gaetano

L'infortunio di Adriano Montalto è stato pesante per una Ternana alla disperata ricerca di punti salvezza. Per questo motivo, come riporta Il Messaggero, lo staff sanitario delle Fere sta cercano di recuperarlo per le ultime due gare della stagione. Ieri l’attaccante ha lavorato a parte con un tutore sulla spalla.