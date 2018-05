Ternana, solo 18 convocati per la Pro Vercelli. Emergenza in difesa

© foto di Federico Gaetano

Soltanto 18 convocati per la Ternana di Luigi De Canio in vista della gara contro la Pro Vercelli, un vero spareggio salvezza per le Fere.

Portieri: Bleve, Plizzari, Sala.

Difensori: Rigione, Signorini, Valjent, Zanon.

Centrocampisti: Angiulli, Bordin, Capitani, Defendi, Signori, Statella, Varone.

Attaccanti: Carretta, Finotto, Piovaccari, Tremolada.