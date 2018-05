Ternana, sospetta distorsione al ginocchio per Paolucci

© foto di Federico Gaetano

Ripresa degli allenamenti per la Ternana in vista del match contro la Pro Vercelli al 'Piola'. E’ ai box Andrea Paolucci che nel tardo pomeriggio sarà sottoposto a risonanza magnetica per valutare l’entità della distorione al ginocchio destro riportata nel corso della gara con il Palermo. Fermi anche Mirko Carretta (ferita al tallone del piede destro), Daniele Gasparetto e Adriano Montalto: l’attaccante siciliano prosegue le terapie ed ha svolto una leggera seduta di corsa e allenamento in palestra.