Ternana, tegola Paolucci. Finale di stagione a rischio

"Gli esami strumentali cui si è sottoposto il centrocampista rossoverde Andrea Paolucci (infortunatosi nella gara con il Palermo) hanno evidenziato una lesione tra il primo ed il secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro". Con questa nota la Ternana ha comunicato le condizioni del calciatore classe '86 che molto probabilmente ha terminato anzitempo la stagione e non potrà aiutare i compagni in un difficilissimo tentativo di conquistare i play out.