Ternana, Tremolada, il Brescia e quella voglia di non correre troppo

© foto di Federico Gaetano

Ha fatto molto rumore l'operazione che avrebbe portato Luca Tremolada dalla Ternana (che comunque deve ancora completare il riscatto del cartellino dalla Virtus Entella) al Brescia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il calciatore, attualmente in vacanza dopo la complicata stagione vissuta dalla Fere, non avrebbe detto no alla proposta delle Rondinelle, bensì avrebbe deciso di attendere ancora per completare il periodo di riposo a decidere solo in un secondo momento il proprio futuro, visti i due mesi di mercato ancora a disposizione.