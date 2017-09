Ternana, Tremolada: "Ottimo mister, mi piacciono le persone che sanno rischiare"

Gran gol contro la Salernitana, il primo con la maglia della Ternana: buon avvio quello di Luca Tremolada con la sua nuova maglia. Il calciatore, come riferisce ternananews.it, è intervenuto ieri a Radio Cusano Campus, e proprio della rete siglata ha iniziato a parlare:

"Quelle palle al limite dell'area mi piace piazzarle all'angolo come ho fatto ieri, è andata bene. Spero sia solo il primo di una lunga serie di gol. Sono arrivato da poco, devo ancora ambientarmi, col mister e coi compagni. Però siamo sulla strada giusta".

L'estroso trequartista prosegue poi: "E' difficile trovare un allenatore come mister Pochesci, la sua è un'impostazione di gioco innovativa. A lui piace giocare bene al calcio quindi gli piacciono i giocatori di qualità. E' normale, dobbiamo ancora imparare come comportarci quando non abbiamo la palla, dato che nel calcio di oggi devono difendere tutti. E' divertente vederci giocare, nel calcio spesso ci si dimentica che bisogna far divertire gli spettatori e il bel calcio porta risultati col tempo. Il mister è bravo, perchè gli piace rischiare e a me piacciono le persone che sanno rischiare".

Una nota sui tifosi: "L'entusiasmo di questa città può fare la differenza. Noi dobbiamo essere bravi a trascinare i tifosi con i bei risultati e con il bel gioco. Ci possono far fare tanti punti in più".

E conclude con una nota sulla proprietà: "Il fatto di avere come proprietà un'università è indice di rispetto ed educazione, valori che devono essere insegnati ai giovani anche nel calcio. E' motivo di orgoglio per noi".